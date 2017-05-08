Россия внесла в СБ ООН резолюцию в поддержку зон деэслакации в Сирии
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Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании зон деэскалации в Сирии. Документ предусматривает прекращение боевых действий в ряде провинций арабской республики. В том числе: в Хомсе, Идлибе, Восточной Гуте, а также Дераа и Эль-Кунейтре. По словам российских дипломатов, документ может быть рассмотрен в Совбезе ООН уже на этой неделе.
Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о создании зон деэскалации в Сирии. Информацию подтвердили сотрудники нашего постпредства, передает "ТВ Центр".
Документ предусматривает прекращение боевых действий в ряде провинций арабской республики. В том числе: в Хомсе, Идлибе, Восточной Гуте, а также Дераа и Эль-Кунейтре. В отдельных районах вводится запрет на полеты военной авиации, создаются условия для возвращения беженцев и для проведения гуманитарных операций. Действие резолюции рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.
По словам российских дипломатов, документ может быть рассмотрен в Совбезе ООН уже на этой неделе. Меморандум о создании зон деэскалации был утвержден в Астане 4 мая. Подписи под документом поставили страны-гаранты сирийского перемирия Россия, Иран и Турция.
Новые нарушения режима перемирия зафиксированы в окрестностях Дамаска и на севере провинции Хама. В районах, которые контролируют запрещенные группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", были слышны взрывы и беспорядочная стрельба. Как сообщают сирийские СМИ, вблизи поселка Зеллакият боевики обстреляли из миномётов позиции правительственных войск. В результате атаки десятки жилых домов получили повреждения. В других районах Сирии обстановка остается стабильной.
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