Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции

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Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. В телеграмме российский лидер подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Во Франции победу на президентских выборах празднует Эммануэль Макрон. Во втором туре его поддержали свыше 66% избирателей, что почти вдвое больше, чем Марин Ле Пен. Нового главу Франции поздравил Владимир Путин. В телеграмме российский лидер подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, передает "ТВ Центр".

Крики, смех и слезы. На площади у Лувра не сдерживают эмоций. Тысячи человек встречают Эммануэля Макрона - восьмого президента пятой республики. Он поднимается на сцену под оду радости Бетховена. Гимн Европейского союза. На следующие пять лет Франция выбрала путь евроинтеграции, глобальную экономику и продолжение прежней миграционной политики.

"Спасибо, мои друзья! Спасибо! Спасибо вам, за то, что вы здесь! За вашу смелость и доброту. Благодаря вам мы победили! Франция победила!", - сказал Макрон.

Победа, которая еще совсем недавно казалась невозможной. Два года на посту министра экономики, собственное движение, созданное всего год назад. Эммануэля Макрона в лучшем случае называли амбициозным новичком большой политики, но чаще аутсайдером гонки. А теперь он избранный президент республики.

Кризис в рядах социалистов после пяти лет правления Франсуа Олланда. Они не в фаворе у большинства французов. Вовремя разгоревшийся скандал вокруг Франсуа Фийона. А ведь кандидат от правых считался фаворитом. Плюс массовая поддержка прессы. Дорога в финал оказалась расчищена. Оставалось лишь обойти Марин Ле Пен. На борьбу с которой бросили едва и весь административный ресурс. После подсчета всех бюллетеней у бывшего министра экономики 66,6% голосов. У лидера ультраправых – 34%.

Наиболее весомая разница в предпочтениях в Париже. За Макрона голосуют 89% жителей столицы. Но в регионах результат куда менее убедительный. 11 миллионов французов хотели видеть президентом республики Ле Пен. В двух департаментах она даже одержала победу. Это уже не 2002 год, когда вся страна объединилась вокруг с трудом пробившего во второй тур Жака Ширака, лишь бы не пустить к власти Ле Пена старшего. В 2017 году ультраправые больше не маргиналы, оппозиционная сила номер один. И нынешнее поражение Ле Пен признает с улыбкой.

"Национальный фронт должен воспользоваться этой исторической возможностью. Я предлагаю дать старт переменам в нашем движении, целью которых будет сделать его силой, отвечающей интересам широкого круга французов и француженок. Силой, которая будет объединять тех, кто хочет вернуть страну. И эта битва начинается прямо сейчас", - отметила Ле Пен.

Вечер воскресенья она коротает за танцами с несколькими десятками соратников. Большой праздник на улице сторонников Нацфронта может случиться уже совсем скоро. Впереди парламентские выборы, где, согласно опросам, однопартийцы Ле Пен получат как минимум 22 места в парламенте. И новому президенту придется с этим считаться.

В программе Макрона больше 100 предвыборных обещаний. Сколько удастся выполнить - вопрос. А пока причин для недовольств у Франции предостаточно. Угрозы терактов, безработица, миграционный кризис. После оглашения результатов на улицах Парижа погромы.

Красноречиво о недовольстве говорят и опубликованные министерством внутренних дел цифры. Четыре миллиона французов во втором туре проголосовали "против всех". Это больше, чем когда либо в истории Франции. А каждый четвертый вообще не пошел на выборы. Что тоже антирекорд. Но настроения новому президенту все это, кажется, не испортило. На сцене Макрон вместе с супругой Бриджит. Растроганная она целует ему руки. Первая леди старше своего супруга на 24 года. Толпа несколько минут скандирует его имя. Теперь оно навсегда вписано в историю Франции. Самый молодой президент республики вступит в должность 14 мая.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".