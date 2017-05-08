Более 160 человек эвакуированы из зон подтопления в Тюменской области

Теги: паводок эвакуация Происшествие тюмень

В Тюменской области борются с последствиями весеннего паводка. Только за прошедшие сутки уровень воды в местных реках поднялся еще на полтора метра - это рекорд за последние полвека. Всего из зон подтопления эвакуированы 164 человека.

Тысячи затопленных участков, сотни людей эвакуированы. В Тюменской области борются с последствиями весеннего паводка. Только за прошедшие сутки уровень воды в местных реках поднялся еще на полтора метра - это рекорд за последние полвека. В нескольких поселках, которые попали в зону подтопления, отключена электроэнергия. В регионе усиливают группировку спасателей. По прогнозам, пик паводка еще впереди, передает "ТВ Центр".

Так выглядит эвакуация жителей пригорода Ишима в Тюменской области. Жильцы затопленных домов, поднимаются на крыши или верхние этажи и ждут лодки МЧС. Тех, кто не может передвигаться самостоятельно, спасатели выносят на носилках через окна и отвозят в пункты временного размещения.

По некоторым улицам еще можно пройти в прорезиненных комбинезонах, но чаще приходится добираться на лодках. Уровень воды практически достиг исторического максимума. В районе продолжает действовать режим ЧС.

"Подтоплены 1674 садовых участка, 36 домов. Все дома и садовые участки находились в пойменной зоне. Эвакуированы 164 человека, двадцать четыре ребенка и шесть больных", - сказал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин.

По прогнозам, пик паводка придется на 9 и 10 мая. Спасатели укрепляют дамбы, чтобы вода не добралась до города. Работают почти полтысячи человек и 150 единиц техники. Большой поток воды пока сдерживают дорожные насыпи и дамба. Несколько дней назад их дополнительно укрепили. В Афонькине не устоял автомобильный мост. Потоком унесло один пролет. Для пешеходов соорудили временный деревянный настил.

На севере Кировской области из-за высокого уровня воды люди были вынуждены покинуть свои дома в поселке Юрья. Сложная паводковая ситуация на Алтае и в Пермском крае, в Башкирии и Нижегородской области. Подтоплено более сотни домов. Основные усилия спасателей сейчас сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах рек Урала и Сибири. В некоторых местах еще стоит ледостав, который угрожает опорам мостов. За ситуацией наблюдают с беспилотников и с помощью спутников.

Никита Васильев, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".