Путин поздравил с юбилеем своего экс-начальника по работе в КГБ

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Владимир Путин поздравил с девяностолетием бывшего представителя КГБ при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева. Под его руководством глава государства работал в Дрездене во второй половине 80-х. Владимир Путин вручил Лазарю Матвееву президентские часы и экземпляр газеты "Правда", который был выпущен в день рождения именинника в 1927 году.