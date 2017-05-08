Путин поздравил с юбилеем своего экс-начальника по работе в КГБ
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Владимир Путин поздравил с девяностолетием бывшего представителя КГБ при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева. Под его руководством глава государства работал в Дрездене во второй половине 80-х. Владимир Путин вручил Лазарю Матвееву президентские часы и экземпляр газеты "Правда", который был выпущен в день рождения именинника в 1927 году.
Президент России Владимир Путин в преддверии 9 мая побывал в гостях у бывшего представителя КГБ при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева, передает "ТВ Центр".
Президент поздравил его с девяностолетием, а также с наступающим Днем Победы. Под руководством Лазаря Лазаревича глава государства работал в Дрездене во второй половине 80-х. Домой к юбиляру президент приехал вместе с коллегами по службе в Германии Николаем Токаревым и Сергеем Чемезовым. Владимир Путин вручил Матвееву президентские часы и экземпляр газеты "Правда", который был выпущен в день рождения именинника в 1927 году. За праздничным столом глава государства предложил поднять тост за здоровье своего бывшего руководителя.