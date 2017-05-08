Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Мэр Москвы Сергей Собянин, ветераны и члены правительства города возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Они почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Мемориалу в память о героизме советских воинов в этом году исполняется 50 лет.

В Москве у стен Кремля в Александровском саду, по традиции, возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, ветераны и члены правительства города, передает "ТВ Центр".

Они почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем торжественным маршем прошла рота почетного караула. Мемориалу в память о героизме советских воинов в этом году исполняется 50 лет.

Огонь славы впервые вспыхнул 8 мая 1967 года и с тех пор он никогда не угасал. В честь павших за родину героев, чьи имена не сохранила история, на гранитной плите высечены слова – "имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".