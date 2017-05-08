В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

Теги: Украина памятник одесса

В Одессе демонтировали закладной камень на месте, где планировали установить памятник маршалу Георгию Жуков. Решение о сносе монумента городские власти приняли под давлением националистов.

В Одессе демонтировали закладной камень на месте, где планировали установить памятник маршалу Георгию Жукову, передает "ТВ Центр".

Решение о сносе монумента городские власти приняли под давлением националистов. Радикалы внимательно следили за тем, как коммунальщики грузили камень в машину. В апреле памятный знак уже убирали согласно закону о декоммунизации. Но вскоре вернули обратно. И, как оказалось, ненадолго. С инициативой установить памятник Жукову несколько лет назад выступило местное отделение Коммунистической партии Украины. Сейчас ее деятельность в стране запрещена.