По всему миру проходят акции "Бессмертный полк"

Теги: Общество акция память день победы

Акция памяти "Бессмертный полк" в честь героев Великой Отечественной войны продолжается в различных странах мира. В этом году акция впервые прошла в Афганистане, Финляндии, Японии и Кувейте. А в Нью-Йорке шествие стало самым масштабным за три года проведения "Бессмертного полка".

Акция памяти "Бессмертный полк" в честь героев Великой Отечественной войны продолжается в различных странах мира. 9 мая крупное шествие ожидается в Пекине, где акция пройдет уже не в первый раз, передает "ТВ Центр".

В преддверии Дня Победы шествия родственников тех, кто воевал с фашизмом, прошли в различных городах США и Канады. Участники марша по традиции пришли с портретами ветеранов. В этом году акция впервые прошла в Афганистане, Финляндии, Японии и Кувейте. Во Франции память ветеранов почтили специальной акцией в музее эскадрильи "Нормандия-Неман" в Ле-Буржэ. Сюда были приглашены потомки тех, кто воевал в составе легендарного авиакрыла. В музее эскадрильи отметили важность сохранения исторической памяти о совместной борьбе с фашизмом. В Германии участники акции возложили цветы к памятнику жертв нацизма. Накануне шествия в рамках акции "Бессмертный полк" состоялись также в Израиле, Индии, Италии, Испании и Турции.

В Польше прошел мемориальный визит в музей концлагеря. Участники акции зажгли свечи рядом с мемориалом жертв нацизма. В канадском Торонто в акции приняли участие 64 участника боевых действий в возрасте от 90 до 100 лет.

На улицы Мадрида вышли тысячи людей. Звучали песни военных лет, записи легендарного диктора Левитана. Недалеко от знаменитого музея Прадо участники возложили венки к памятнику погибшим. К маршу присоединились и испанцы, чьи родственники сражались в рядах союзников.

А в Нью-Йорке шествие стало самым масштабным за три года проведения акции. Более тысячи человек собрались на набережной Гудзона. Минутой молчания они почтили память погибших. Затем под знаменитую песню "Журавли" в небо взмыли сотни белых шаров.