Глава ДНР сообщил о шести сработавших бомбах в районе Саур-Могилы

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Александр Захарченко заявил, что на трассе у мемориального комплекса "Саур-Могила" сработали шесть взрывных устройств. Они были начинены поражающими элементами. Официальной версией случившегося является теракт.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил о шести сработавших взрывных устройствах, которые были установлены на трассе у мемориального комплекса "Саур-Могила".

"Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами. На 9 мая будут усилены меры безопасности", - передает слова Захарченко "Интерфакс".

По словам представителя администрации главы ДНР, официальной версией случившегося является теракт. У мемориального комплекса "Саур-Могила" планировалось проведение памятного мероприятия ко Дню Победы, в котором должен был участвовать Захарченко.