"Спартак" стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет

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Впервые с 2001 года московский "Спартак" стал чемпионом России по футболу. Это стало возможным после того, как накануне петербургский "Зенит" на своем поле уступил грозненскому "Тереку" со счетом 1:0 и потерял шансы догнать "красно-белых". За три тура до конца чемпионата России в активе "Спартака" 63 очка, у ЦСКА 53 балла, а у "Зенита" – 52.

Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу сезона 2016/2017. Об этом сообщает "Интерфакс". В последний раз клуб становился победителем национального первенства в 2001 году.

Чемпионство стало возможным после того, как накануне петербургский "Зенит" на своем поле уступил грозненскому "Тереку" со счетом 1:0 и потерял шансы догнать "красно-белых". Встреча проходила на новом стадионе "Санкт-Петербург Арена". В составе "Терека" на 65-й минуте победный мяч забил нападающий Аблайе Мбенге.

За три тура до конца чемпионата России в активе "Спартака" 63 очка, у ЦСКА 53 балла, а у "Зенита" – 52.