Москву накрыло сильным снегопадом

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Многие районы Москвы накрыло сильным снегопадом. По данным синоптиков, осадки будут идти в столице еще сутки. В День Победы температура воздуха в Москве не превысит четырех градусов тепла.

В понедельник многие районы столицы накрыло сильным снегопадом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

"За последние 12 часов в городе выпало 10 миллиметров осадков, в основном, в виде дождя, который к 8:30 сменил снег. Это составляет почти 20% майской нормы осадков (51 миллиметров). Осадки - снег и мокрый снег будут идти в Москве еще сутки", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что для мая характерен возврат холодов. Они не являются опасными, если не переходят меры и не превращаются в губительные для растительности морозы.

В День Победы температура воздуха в столице не превысит четырех градусов тепла. При этом погода ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. В Минобороны России отметили, что экипажи Воздушно-космических сил России 9 мая выполнят разгон облаков над Москвой и областью, чтобы избавиться от осадков.