Лавров: Украина саботирует выполнение минских договоренностей

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По словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти саботируют минские договоренности. При этом альтернативы этим соглашениям в настоящее время не видно. Сергей Лавров также подчеркнул необходимость продолжения работы в рамках нормандского формата и контактной группы по украинскому урегулированию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти саботируют минские договоренности, которым нет альтернативы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир".

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей", - сказал Лавров.

Он также отметил, что несмотря на все это, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время не видят альтернативы минским договоренностям. Глава МИД также подчеркнул необходимость продолжения работы в рамках нормандского формата и контактной группы по украинскому урегулированию.

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