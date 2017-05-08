"Яндекс.Навигатор" проложил москвичу путь длиною в 68 лет

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"Яндекс.Навигатор" предложил столичному автомобилисту маршрут из юго-востока Москвы в район подмосковной Сходни длиною в 68 лет. При этом расстояние между двумя точками составляет 60 километров. Навигатор рассчитал, что для преодоления данного расстояния понадобится 24 тысячи 855 дней и три часа.

"Яндекс.Навигатор" предложил столичному автомобилисту Дмитрию Котровскому маршрут продолжительностью в 68 лет. Об этом сообщает РИАМО. Водитель выложил в интернет скриншот из приложения.

"Московский автомобилист Дмитрий Котровский столкнулся с тем, что сервис "Яндекс.Навигатор" предложил ему проехать с юго-востока Москвы в район подмосковной Сходни примерно за 68 лет", - говорится в сообщении.

При этом расстояние между двумя точками составляет 60 километров. Навигатор рассчитал, что для преодоления данного расстояния понадобится 24 тысячи 855 дней и три часа.