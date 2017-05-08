В Эстонии россиянина приговорили к пяти годами тюрьмы за шпионаж

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Эстонский суд приговорил россиянина Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. По версии обвинения, с 2013 года по январь текущего года он якобы добывал информацию об объектах государственной обороны и других обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии объектах.

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил россиянина Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал эстонского телевидения ERR.

"По версии обвинения, Зинченко был завербован Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России в 2009 году. С 2013 года по январь текущего года он якобы добывал информацию об объектах государственной обороны и других обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии объектах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также он якобы следил за перемещениями эстонской военной техники и их союзников. Это первое в стране обвинение подобного рода. В свою очередь, в посольстве России в Эстонии заявили, что осведомлены о задержании российского гражданина по данным обвинениям, однако Зинченко за поддержкой пока к ним не обращался.