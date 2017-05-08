Путин поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы

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Владимир Путин поздравил лидеров ряда стран с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что День Победы является священной датой и символом беспримерного героизма наших отцов и дедов. Глава государства передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, а также пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров ряда стран с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В поздравительных посланиях российский лидер подчеркнул, что День Победы является священной датой и символом беспримерного героизма наших отцов и дедов, которые сражались плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудились в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Путин также отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет совместная борьба против любых попыток искажения истории. Кроме того, он выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки останутся надежной основой для взаимодействия наших стран в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Глава государства передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, а также пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.