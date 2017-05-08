Лавров и Тиллерсон проведут встречу в Вашингтоне 10 мая

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Глава МИД России совершит рабочий визит в США с 9 по 11 мая, где он проведет встречу с американским госсекретарем. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудят в Вашингтоне ситуацию на Украине, в Сирии, а также вопросы развития двусторонних отношений между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе своего рабочего визита, которой пройдет с 9 по 11 мая. Об этом сообщается на сайте МИД.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США, Лавров и Тиллерсон обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, а также вопросы развития двусторонних отношений между странами. Кроме того, затем глава МИД примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

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