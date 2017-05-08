Сборная России обыграла Германию в матче ЧМ по хоккею

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Сборная России обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 6:3. У россиян шайбы забрасывали Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Никита Гусев и Никита Кучеров.

Сборная России обыграла команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею со счетом 6:3, передает TVC.ru. Игра проходила в Кельне на стадионе "Ланксесс-Арена".

У россиян шайбы забрасывали Вадим Шипачев (2 и 18 минуты), Сергей Плотников (19 минута), Никита Гусев (32 минута) и Никита Кучеров (36 и 52 минуты). В составе хозяев турнира отличились Брукс Мацек (46 минута), Филип Гогулла (49 минута) и Фредерик Тиффельс (60 минута).

После победы над Германией у сборной России в активе стало 8 очков. Таким образом, наша команда вышла на первое место в своей группе. Следующим соперником россиян станет Дания. Игра состоится 11 мая в 17:15 по московскому времени.