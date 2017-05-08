В Грузии во время спуска по реке погиб российский турист

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На западе Грузии во время спуска по реке погиб российский турист и еще один получил небольшие повреждения. В воскресенье они принимали участие в турнире по каякингу на реке Бжужи, который проводится в этом месте уже несколько лет.

В селе Гоми на западе Грузии во время спуска по реке погиб российский турист. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

"Два туриста из России решили спуститься по быстрой реке, однако столкнулись с глыбой, в результате чего один из них погиб, второй получил небольшие повреждения", - говорится в сообщении.

В воскресенье россияне приняли участие в турнире по каякингу на реке Бжужи, который проводится в этом месте уже несколько лет. В текущем году в соревновании участвовали десятки туристов из разных стран мира.