Россия отмечает 72-ю годовщину Победы над фашизмом

Теги: Общество парад день победы

В России отмечают священный и особенный праздник — День победы в Великой Отечественной войне. Миллионы людей 9 мая объединены общими чувствами радости и скорби. Мы гордимся теми, кто избавил мир от фашизма, преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью.

В России во вторник отмечают 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает "ТВ Центр". Это священный и особенный праздник — 9 мая 1945 года закончилась самая страшная война в истории нашей страны.

По разным оценкам, в годы войны погибли более 25 миллионов советских граждан. Во всех российских городах проходят традиционные военные парады.

Читайте также:

Путин поздравил лидеров ряда стран с Днем Победы