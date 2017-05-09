Дальний Восток и Сибирь первыми отметили День Победы

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В регионах России отмечают День Победы. Парады по случаю 72-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны уже прошли в городах Дальнего Востока и Сибири.

Первыми День Победы встретили жители Дальнего Востока и Сибири, передает "ТВ Центр". Сразу в нескольких крупных городах состоялись праздничные парады. Торжественным маршем по центральной площади Хабаровска прошли более полутора тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. Следом проехали 90 единиц военной техники - современной и исторической. Это танки, бронемашины, а также самоходные орудия и ракетные комплексы.

Масштабное шествие состоялось и в Белогорске. В нём впервые приняли участие женские роты. Праздничные парады прошли и в городах Восточной Сибири. В Чите по улицам города маршировали около двух тысяч военнослужащих. Около десяти тысяч жителей Петропавловска-Камчатского увидели выступления офицеров Тихоокеанского флота.

В Благовещенске торжественный марш начался с вынесения государственного флага и копии Знамени Победы. По улице Ленина прошли 45 парадных расчётов, общей численностью более двух тысяч человек. Вместе с нашими военными маршировали курсанты из Таджикистана, Мали и Лаоса.

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