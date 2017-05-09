Миллионы россиян выйдут 9 мая на акцию "Бессмертный полк"

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В России 9 мая отмечают 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник несколько миллионов человек примут участие в акции "Бессмертный полк".

Миллионы человек по всей России 9 мая встанут в колонны "Бессмертного полка" и пронесут по улицам фотографии своих родных и близких — тех, кто мужественно и стойко боролись за Победу. Об этом сообщает "ТВ Центр".



Во многих регионах шествия уже стартовали. В Петропавловске-Камчатском "Бессмертный полк" собрал почти 17 тысяч человек. Во главе несли трехметровое Знамя Победы, которое сделали городские школьники. В Хабаровске по центральным улицам с портретами фронтовиков прошли более 70 тысяч человек. Акция состоялась в Магадане, эстафету приняли в Чите и Барнауле.

С каждым часом "Бессмертный полк" объединяет все больше городов. Повсюду - нескончаемые потоки людей.

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