Миллионы россиян выйдут 9 мая на акцию "Бессмертный полк"
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В России 9 мая отмечают 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник несколько миллионов человек примут участие в акции "Бессмертный полк".
Миллионы человек по всей России 9 мая встанут в колонны "Бессмертного полка" и пронесут по улицам фотографии своих родных и близких — тех, кто мужественно и стойко боролись за Победу. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Во многих регионах шествия уже стартовали. В Петропавловске-Камчатском "Бессмертный полк" собрал почти 17 тысяч человек. Во главе несли трехметровое Знамя Победы, которое сделали городские школьники. В Хабаровске по центральным улицам с портретами фронтовиков прошли более 70 тысяч человек. Акция состоялась в Магадане, эстафету приняли в Чите и Барнауле.
С каждым часом "Бессмертный полк" объединяет все больше городов. Повсюду - нескончаемые потоки людей.
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