"ТВ Центр" покажет в прямом эфире концерт ко Дню Победы

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9 мая на Поклонной горе в Москве пройдет праздничный концерт по случаю Дня Победы. Прямую трансляцию будет вести канал "ТВ Центр".

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве пройдут десятки различных мероприятий, передает "ТВ Центр". Для жителей и гостей столицы подготовили специальные выставки, театральные программы, кино-показы.

Большой праздничный концерт состоится вечером на Поклонной горе. Трансляцию будет вести телеканал "ТВ Центр". Начало в 20:00. На сцене выступят звёзды российской эстрады, артисты исполнят песни времен Великой Отечественной. В завершении концерта состоится грандиозный праздничный салют.

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