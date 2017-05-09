На Красной площади проходит Парад Победы

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На Красной площади проходит парад, посвященный 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным строем по брусчастке пройдут свыше десяти тысяч человек и 114 единиц техники. В небо поднимутся 72 воздушных судна — по числу лет, прошедших с окончания войны.

На Красной площади в Москве проходит Парад Победы по случаю 72-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны, сообщает "ТВ Центр". Парадным строем по брусчатке главной площади страны пройдут более 10 тысяч человек. В этом году появятся 114 единиц военной техники, в том числе легендарный советский танк Т-34 — самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны.

Колонна, в которой находятся бронеавтомобили, мобильные ракетные комплексы и другие разработки отечественных конструкторов растянулась почти по всей длине Тверской улицы. Экипажи боевых машин четыре месяца тренировались на полигонах, несколько раз репетировали на Красной Площади.

Своё движение к Красной площади колонна начала на рассвете в Нижних Мнёвниках. Экипажи проследовали до Звенигородского шоссе, далее по участку Садового кольца к Тверской улице. На всём протяжении маршрута с тротуаров за происходящим наблюдают москвичи и гости города, те, кто не поленился подняться рано утром, чтобы увидеть военную технику своими глазами. Как это обычно бывает, 9 мая соцсети уже заполнены любительскими фотографиями и видео.

Впервые в параде принимает участие арктическая военная техника. Это зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также арктические машины обеспечения. "Панцирь-СА" создан на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. Машины имеют серо-белую окраску, что более соответствует тем природным условиям, в которых планируется использовать эту технику.

Артиллерия представлена комплексом "Коалиция-СВ" и самоходными гаубицами "Мста-С", затем по брусчатке Красной площади пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2".

Вдоль стен Кремля также проследуют колонной автомобили "Тигр", бронетранспортёры, самоходные гаубицы и зенитные ракетные комплексы "БУК" и "Ярс", и, разумеется, зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил России.

В небе над Красной площадью можно увидеть 72 воздушных судна - в том числе транспортные и ударные вертолёты, а также различные типы самолётов. Среди них истребители нового поколения. Самые зрелищные - выступления пилотажных групп “Русские Витязи” и “Стрижи”. Они выполнят знаменитое построение "Кубинский бриллиант".