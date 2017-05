Трамп назвал обсуждение его связей с Россией фарсом

Дональд Трамп назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — заявил президент США.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end?