Трамп назвал обсуждение его связей с Россией фарсом

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Президент США Дональд Трамп вновь назвал ложью предположения о его связях с Россией. Так он прокомментировал слушания в Сенате по этому вопросу. На своей странице в Twitter он задался вопросом, когда этот "финансируемый налогоплательщиками" фарс закончится.

Дональд Трамп назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — заявил президент США.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

Таким образом Трамп прокомментировал слушания в юридическом комитете Сената США, посвященные вмешательству в президентские выборы. Отвечая на вопросы сенаторов, экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер заявил, что ему не известно о каких-либо подтверждений связей команды Трампа с Россией.

В свою очередь исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс не стала отвечать на вопрос о контактах людей из команды избранного президента с Москвой, объяснив это страхом разгласить секретную информацию.