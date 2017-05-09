Парад Победы завершился на Красной площади

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В Москве завершился парад в честь Великой Победы. В нём приняли участие более 10 тысяч человек и 114 единиц военной техники. Пролет авиации в этом году был отменен из-за плохой погоды. Собравшихся с трибуны поздравил Владимир Путин. В этом году Россия отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

На Красной площади завершился торжественный парад по случаю 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр". По брусчатке прошли более 10 тысяч человек и 114 единиц военной техники. Собравшихся с трибуны поздравил Владимир Путин. Принял парад глава Минобороны Сергей Шойгу.

Начался парад с выноса знаменной группой почетного караула Преображенского полка российского флага и легендарного Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом.

Первыми по Красной площади прошли военнослужащие Западного военного округа, сотрудники силовых ведомств, а также курсанты училищ, суворовцы, нахимовцы. Затем по брусчатке проехали колонны бронетехники. Их возглавил легендарный танк - Т-34. Зрители увидели установки "Ярс" и С-400 "Триумф", разведмашины "Тигр-М", а также танки Т-90 и "Армата". За ними проследовали новейшие образцы вооружений: "арктические" зенитные-комплексы "ТОР" и "Панцирь-СА".

В этом году из-за погоды воздушная часть Парада не состоялась — Минобороны приняло решение не поднимать авиацию в воздух из-за неблагоприятных погодных условий.

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