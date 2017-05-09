Путин: нет и не будет силы, способной покорить народ России

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Вооруженные силы России способны предотвратить любую агрессию, но для борьбы с терроризмом нужна консолидация всего мирового сообщества. Об этом заявил Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Парада Победы. По словам президента, в мире нет и не будет силы, способной поработить народ нашей страны.

Вторая мировая война началась из-за разобщенности народов и попустительства преступной идеологии расового превосходства. Об этом заявил Владимир Путин, приветствуя участников Парада Победы на Красной площади, передает "ТВ Центр".

"Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны", - сказал президент.

По словам Путина, триумфальная победа над нацизмом навеки останется в истории вершиной торжества жизни и разума. Победа добыта ценой невосполнимых жертв — война унесла миллионы жизней.

"Но нет и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть и совершил невозможное — сокрушил нацизм и положил конец его зверствам, — заявил верховный главнокомандующий.

Путин добавил, что ветеранам никогда не будет стыдно за российского солдата. Он, по мнению президента, как и во все времена, готов на любой подвиг и на любую жертву ради Родины и народа.