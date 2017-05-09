Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в Instagram он пожелал, чтобы в каждом доме царил мир.
Сергей Собянин поздравил москвичей в Днем Победы. Обращение к жителям Москвы размещено на странице мэра в Instagram.
В этом году Россия отмечает 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.
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