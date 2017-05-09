10:22, 09 мая 2017

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Теги:  Москва  собянин  день победы

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. На своей странице в Instagram он пожелал, чтобы в каждом доме царил мир.

Сергей Собянин поздравил москвичей в Днем Победы. Обращение к жителям Москвы размещено на странице мэра в Instagram.

В этом году Россия отмечает 72-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны.

 

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