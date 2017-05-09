Воздушная часть Парада Победы отменена из-за погоды
Теги: парад Армия день победы
Минобороны приняло решение отменить воздушную часть Парада Победы на Красной площади из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение военного ведомства.
Воздушная часть Парада Победы 9 мая отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.
"Задействованные для участия в Параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", - заявили в ведомстве.
В авиационной части Парада должны были принять участие 72 воздушных судна — по числу лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. Накануне столичный регион оказался во власти непогоды — на Москву и область обрушились дожди, в некоторых районах выпал снег.
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