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Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с президентом в церемонии принял участие лидер Молдавии Игорь Додон.

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Президент страны прошел пешком в Александровский сад с Красной площади, передает ТАСС.

После того, как военнослужащие Президентского полка установили венок от имени президента к Вечному огню, Путин поправил ленты и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула. Затем глава государства возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

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