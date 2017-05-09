В Киеве националисты устроили драку с участниками "Бессмертного полка"
В Киеве произошла драка между националистами и участниками марша "Бессмертного полка". По словам очевидцев, полиция в конфликт не вмешивалась.
Националисты устроили драку с участниками марша "Бессмертный полк" в Киеве. Стычка произошла возле монумента Вечного огня в центре Киева. Об этом сообщает "Интерфакс".
Конфликт начался со словесной перепалки, которая переросла в потасовку. По данным агентства, полиция не пыталась предотвратить драку, так как не смогла пробраться из-за скопления людей.
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