В зонах деэскалации в Сирии сохраняется стабильная обстановка
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
Российские военные за сутки зафиксировали 12 нарушений перемирий в подконтрольных боевикам районах Сирии. В зонах деэскалации обстановка стабильная, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.
В зонах деэскалации в Сирии сохраняется стабильная обстановка. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон, пишет "Интерфакс".
По данным военных, еще десять поселений примкнули к перемирию. Таким образом, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирению, достигло 1492.
"Восемь поселений из числа подписавших соглашения о перемирии расположены в провинции Идлиб, еще одно - в южной сирийской провинции Дераа. Число вооруженных формирований, согласившихся принять условия прекращения боевых действий, за сутки не изменилось - их 213", - говорит в сообщении Минобороны.
Там также сообщили, что за сутки российские специалисты зафиксировали 12 нарушений перемирия в Сирии. По данным военных, большинство случаев произошло в подконтрольных запрещенным в России группировкам "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" районах.
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