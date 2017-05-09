Путин по случаю Дня Победы поднял тост за великую Россию
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Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле поднял тост за победителей, за мир на нашей земле и за великую Россию. Президент напомнил, что советский народ ценой огромных жертв определил исход самой кровопролитной войны и поставил в ней победную точку.
Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы в Кремле напомнил, что последствия поражения в Великой Отечественной войне были бы для России гораздо страшнее, чем для других стран Европы. По мнению президента, российской нации в этом случае грозило бы истребление.
"Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание. Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении Второй мировой и Великой Отечественной войны, о жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы", - приводятся слова Владимира Путина на сайте Кремля.
Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что народ преклоняется перед их доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа. По его словам, россияне всегда будут хранить верность заветам ветеранов и героическому наследию. Завершая выступление, Путин поднял тост "за победу, за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию".
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