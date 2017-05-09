Песков прокомментировал отмену воздушной части Парада

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Отмена воздушной части Парада Победы в Москве связана исключительно с погодными условиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого не требовалось ни приказа Владимира Путина, ни министра обороны.

Для отмены пролета авиации на Параде Победы в Москве не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, отмена воздушной части Парада связана исключительно с погодными условиями.

"Есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи. Облачность была почти 150 метров, а авиация ниже 500 метров облачности, по условиям безопасности, лететь не должна", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

В воздушной части Парада должны были принять участие 72 воздушных судна, однако за полчаса до намеченного пролета над Красной площадью участие авиации было отменено. Накануне столичный регион оказался во власти непогоды — в Москве и Подмосковье прошли дожди, местами выпал снег.

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