Порошенко заявил об "отдельном украинском измерении" в ВОВ

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Президент Украины и в День Победы не смог удержаться от упреков в адрес России. Во время церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата в Киеве, Петр Порошенко заявил, что война имела свое "отдельное украинское измерение" и Украина больше не будет праздновать День Победы "по московскому сценарию".

Украина больше не будет праздновать День Победы в Великой Отечественной войне по "московскому сценарию". Об этом заявил Петр Порошенко во время церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве.

"Война была планетарного характера, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом война имела свое отдельное украинское измерение", - заявил Порошенко. Его слова передает телеканал "112 Украина".

При этом акцию "Бессмертный полк" Порошенко назвал "утонченной политической спекуляцией на чувствах людей".

Украина перестала отмечать День Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. Тогда Верховная Рада приняла закон, согласно которому в стране 8 мая отмечается День памяти и скорби, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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