Мун Чжэ Ин побеждает на президентских выборах в Южной Корее

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В Южной Корее подводят итоги выборов президента. По предварительным данным, победу одержал Мун Чжэ Ин. Он набрал 41,4% голосов.

На досрочных президентских выборах в Южной Корее побеждает кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. По предварительным данным, он набирает 41,4% голосов, сообщает агентство "Ренхап".

Выборы президента прошли при высокой явке. Свой голос отдали более 70% жителей Южной Кореи.

Проведение досрочных выборов Южной Кореи связано с отстранением от власти прежнего президента Пак Кын Хе в марте 2017 года.

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