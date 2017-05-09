Парад Победы прошел на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

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72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны отметили на авиабазе "Хмемим" в Сирии. Российская техника под звуки военного оркестра прошла по лётному полю.

Парад, посвящённый дню Великой Победы провели и на сирийской земле, передает "ТВ Центр". Российская техника под звуки военного оркестра прошла по лётному полю аэродрома в Латакии. Мимо импровизированной трибуны, где разместилось командование российского центра по примирению сторон и гости мероприятия, маршировали батальоны морской пехоты и лётчиков. Некоторые военнослужащие, принявшие участие в параде, буквально только что вернулись с боевых заданий и даже не успели надеть парадную форму.

