Путин вновь возглавил колонну "Бессмертного полка" в Москве

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Сотни тысяч человек вышли на марш "Бессмертного полка" в Москве. Возглавляет колонну президент Владимир Путин. Глава государства держал в руках портрет отца-фронтовика. Акция уже прошла по улицам тысячи городов и поселков страны.

Акция памяти "Бессмертный полк" проходит в Москве уже в третий раз, передает "ТВ Центр". Каждый год число её участников только растёт. Организаторам даже приходится год от года удлинять маршрут следования колонны, чтобы как можно больше людей имели возможность пройти с портретами своих родственников, дедушек и бабушек, отцов и матерей, участников Великой Отечественной по центру Москвы 9 мая.

Люди пришли сюда по зову сердца. У них в руках портреты своих героев, без которых не было бы нашей общей Победы. Плечом к плечу - представители разных национальностей, профессий, люди разного социального положения: учителя, врачи, бизнесмены, рабочие и известные всей стране люди.

Люди стали собираться в центре города гораздо раньше. В этом году колонна двигается от станции метро "Динамо" по Ленинградскому проспекту, через площадь Тверской заставы, мимо Белорусского вокзала, по Тверской улице в сторону Кремля.

Присоединиться к колонне можно в разных точках по маршруту - это и станция метро "Динамо" и Белорусский вокзал, и Триумфальная площадь, и Пушкинская площадь. Стоит отметить, что многие станции метро в центре города сейчас работают в особом режиме. "Динамо" и "Белорусская" открыты на вход во время всего шествия, "Маяковская" будет закрыта по мере заполнения участка Тверской улицы около этой станции, "Тверская", "Пушкинская" и "Чеховская" сейчас уже закрыты. "Охотный ряд", "Площадь революции", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая", "Улица 1905 года", "Краснопресненская" и "Баррикадная" закрыты на вход и выход во время всего шествия.

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