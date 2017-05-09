В Минобороны опровергли казнь российского военного в Сирии

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Минобороны опровергло сообщения СМИ о якобы захвате и казни российского военного в Сирии. Ранее запись с обеглавливанием якобы российского разведчика распространили боевики запрещенного "Исламского государства".

В Министерстве обороны опровергли сообщения СМИ о якобы казни в Сирии российского военного. Как заявили в ведомстве, все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с терроризмом.

"Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок", - говорится в сообщении Минобороны, которое публикует "Интерфакс".

Ранее боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" опубликовали видеозапись казни якобы агента российской разведки. В ролике длительностью 12 минут человек в черном костюме рассказывает о своей вербовке и призывает других "российских агентов" сдаться боевикам.