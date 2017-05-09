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Акция "Бессмертный полк" прошла по всему миру. На улицы городов с портретами своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне, вышли миллионы людей.

В прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла в 39 странах мира. В этом году к ней присоединились ещё несколько государств. "Бессмертный полк" впервые прошёл в Афганистане, Финляндии, Японии и Кувейте, передает "ТВ Центр".

Тысячи людей вышли на улицы Мадрида под песни военных лет и записи легендарного диктора Юрия Левитана. Недалеко от музея Прадо участники шествия возложили венки и цветы к памятнику погибшим. К маршу присоединились испанцы, родственники которых сражались в рядах союзников. Помимо столицы Испании, "Бессмертный полк" прошёл и в других городах королевства, в том числе в Аликанте, Барселоне, Валенсии и Марбелье.

Более 200 человек приняли участие в акции на одной из центральных площадей итальянской столицы. С портретами своих родственников, погибших на войне, пришли не только наши соотечественники, но и выходцы из бывших советских республик. Концерты и митинги в эти дни проходят по всему Апеннинскому полуострову.

Акция "Бессмертный полк" уже не первый год проходит в Израиле. На этот раз шествия состоялись сразу в двух десятках городов страны. По улицам Хайфы шли сами ветераны, а также дети, внуки и правнуки героев и жертв нацизма. По традиции, присоединились русскоязычные депутаты кнессета, представители городских властей и дипкорпуса.

В столице Греции участники мероприятия прошли от Русской посольской церкви к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма. Участники акции кроме портретов несли флаги СССР, России и стран СНГ.



В Нью-Йорке шествие стало самым масштабным за три года проведения акции. Более тысячи человек собрались на набережной Гудзона. Минутой молчания они почтили память погибших. Затем под знаменитую песню "Журавли" в небо взмыли сотни белых шаров.

К акции "Бессмертный полк" накануне присоединились жители французской столицы. Парижане и гости города вышли на улицы с портретами родных и близких, которые в годы Второй мировой войны боролись с фашизмом. Маршрут шествия пролегал от площади Республики по восточным кварталам Парижа. Помимо красного Знамени Победы, триколоров России и Франции над колоннами "Бессмертного полка" были подняты и флаги других государств, которые участвовали в борьбе с общим врагом фашизмом.

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