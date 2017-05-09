Собянин принял участие в акции "Бессмертный полк"

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Мэр Москвы Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в центре столицы. Он принес на акцию портреты своих родных, погибших на войне.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве. Он вышел на улицу с фотографиями своих родных, передает "ТВ Центр".

"Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие и родственники на войне, которые бы не участвовали в битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству - чувству солидарности, общей памяти, чувству патриотизма и отдать долг и дань тем людям, которые погибли ради нас и будущего России", - сказал мэр Москвы.

В семье деда московского градоначальника Федора Мартемьяновича Собянина выросли пять сыновей. Четверо из них сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Иван Собянин был призван в ряды Красной Армии Ханты-Мансийским райвоенкоматом по мобилизации, прошел войну в звании рядового пехотинца. Был ранен, имел медали. Филипп Собянин также был призван по мобилизации Ханты-Мансийским райвоенкоматом. Его боевой путь начался на Пензенской земле, в поселке Ахуны, где в октябре 1943 года была сформирована 68-я зенитно-артиллерийская дивизия резерва главного командования, а закончилась для него война в мае 1945 года в Праге.

Рядовой Герасим Собянин был призван в Красную армию с началом войны. Он погиб в возрасте 24 лет в феврале 1942 года в дни сражения под Ржевом и Вязьмой. Рядовой Петр Собянин служил в армии с 1940 года. Он погиб в марте 1943 года под Харьковом или Белгородом в ходе неудачных для Воронежского фронта боев против танковых дивизий противника. Не был призван в ряды Советской армии только младший сын Федора Мартемьяновича - Семен, которому в 1941 года было 15 лет. Он работал в тылу.

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