На марш "Бессмертного полка" в Москве вышли 600 тысяч человек

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Не менее 600 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Колонна людей с портретами родных и близких, погибших в годы Великой Отечественной войны, растянулась на несколько километров. Возглавил шествие президент России Владимир Путин.

Более 600 тысяч участников собрались к началу акции "Бессмертный полк" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России. Там отметили, что участники активно продолжают присоединяться к колонне, все они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Бессмертный полк" проводится в Москве уже в третий раз, передает "ТВ Центр". Традиционно колонну возглавил президент Владимир Путин. Также в шествии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

В прошлом году акцию провели также в 39 странах мира. В этом году в ней присоединились ещё несколько государств. "Бессмертный полк" впервые прошёл в Афганистане, Финляндии, Японии и Кувейте.