"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд по количеству участников

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В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняло участие рекордное количество участников. Как сообщили в МВД России, на улицы столицы вышли более 750 тысяч человек. В прошлом году в акции приняли участие около 700 тысяч человек.

На акцию "Бессмертный полк" в Москве вышли более 750 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что люди продолжают присоединяться к шествию.

Шествие в Москве традиционно возглавил президент Владимир Путин. Глава государства держал в руках портрет своего отца-фронтовика. Участие принял и мэр Москвы Сергей Собянин.

В прошлом году, по данным МВД, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около 700 тысяч человек.

"Бессмертный полк" проводится в России с 2007 года. В Москве шествие прошло в третий раз. Кроме того, "Бессмертный полк" проходил в этом году в 39 странах мира.

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