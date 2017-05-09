Иракская авиация уничтожила 100 боевиков "Исламского государства"

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ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям запрещенной группировки "Исламское государство" на границе с Сирией. В результате налета, уничтожены не менее 100 боевиков.

Самолеты ВВС Ирака нанесли во вторник авиаудар по позициям запрещенной в России группировки "Исламское государство" на границе с Сирией. Как пишет ТАСС, в общей сложности было нанесено 15 ударов близ городов Эль-Каим и Ана. Целью бомбардировок были заводы по производству бомб и ракет, а также ангар с беспилотниками.

В результате налета уничтожены не менее 100 боевиков.

Города Эль-Каим и Ана в настоящее время находятся под контролем боевиков ИГ. Операция по освобождению этих населенных пунктов началась 22 апреля.