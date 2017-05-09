"Бессмертный полк" в Москве собрал более 800 тысяч участников

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Акция "Бессмертный полк" в Москве установила рекорд по количеству участников. По данным МВД России, на шествие вышло более 800 тысяч человек. Это на сто тысяч больше, чем в прошлом году.

Более 800 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве. Такие данные сообщили в МВД России. Шествие в этом году стало рекордным по количеству участников. В прошлом году в акции приняли участие 700 тысяч человек.

В этом году шествие традиционно возглавлял президент России Владимир Путин. Он пронес портрет своего отца-фронтовика.

"Бессмертный полк" проводится в России с 2007 года. В Москве шествие прошло в третий раз. Кроме того, "Бессмертный полк" проходил в этом году в 39 странах мира.