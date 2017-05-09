Могерини анонсировала введение "безвиза" с Украиной

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Европейский союз в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, Брюссель поддерживает своих "восточных партнеров".

Руководство Евросоюза в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на заседании Совета безопасности ООН, пишет ТАСС.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость", - заявила она.

Послы 28 стран Евросоюза в конце апреля согласовали решение о либерализации визового режима с Украиной. По данным СМИ, оно должно быть утверждено Советом ЕС 11 мая, после чего опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

Упрощение визового режима позволит гражданам Украины ездить в Европу с туристическими целями на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. "Безвиз" не дает права на учебу или работу на территории Европейского союза.

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