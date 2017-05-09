Акция "Бессмертный полк" прошла в Конго

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Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в 39 странах мира. Почтить память погибших в годы войны вышли даже в Республике Конго.

В Республике Конго прошла акция "Бессмертный полк". Как пишет ТАСС, в ней приняли участие сотрудники загранучреждений России, представители многонациональной общины соотечественников, конголезские выпускники российских вузов, журналисты, а также учащиеся курсов русского языка.

Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в этой стране Сергей Беляев, перед собравшимися со стихами и песнями военных лет выступили конголезские школьники.

В Москве акция "Бессмертный полк" собрала более 800 тысяч человек, установив рекорд по количеству участников.

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