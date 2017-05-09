В МВД назвали число участников "Бессмертного полка" в Москве

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Акция "Бессмертный полк" в Москве установила новый рекорд по количеству участников. По данным МВД России, почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны вышли 850 тысяч человек.

Шествие "Бессмертного полка" в Москве побило собственные рекорды. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в акции приняли участие 850 тысяч человек.

В этом году шествие традиционно возглавлял президент России Владимир Путин. Он пронес портрет своего отца-фронтовика.

"Бессмертный полк" проводится в России с 2007 года. В Москве шествие прошло в третий раз. Кроме того, "Бессмертный полк" проходил в этом году в 39 странах мира.

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