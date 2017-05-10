При обрушении жилого дома в Хакасии погиб ребенок

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Следственные органы инициировали проверку после гибели четырехлетнего ребенка при обрушении в жилом доме в Хакасии. На место ЧП выехал глава республики Виктор Зимин.

В Хакасии обрушилась стена и часть крыши жилого дома. Погиб ребенок, еще два человека госпитализированы. Их жизнь вне опасности. Трагедия произошла в поселке Аскиз около полуночи по местному времени. Спасатели сейчас разбирают завалы, однако уже известно, что людей под обломками здания не обнаружено, передает "ТВ Центр".

"На втором этаже двухэтажного 10-квартирного кирпичного жилого дома 1950 года постройки, по предварительным данным, из-за разрыва электрического водонагревателя обрушилась межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия на площади 12 квадратных метров. Из дома эвакуированы 42 человека, в том числе 14 детей, подготовлен пункт временного размещения на базе общеобразовательной школы. На месте проводятся работы по разбору завала", - сообщил "ТВ Центру" начальник ГУ МЧС России по Республике Хакасия Александр Мулл.