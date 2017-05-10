День Победы в Москве стал самым холодным за всю историю

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Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года. Максимальная температура в этот день составила 3,9 градуса.

Аномально холодная майская погода установилась в центральной России. Запорошенные снегом деревья и обледенелые дороги выкладывают в социальных сетях пользователи из Псковской, Рязанской, Костромской областей. В Ярославской и Калининградской областях мела метель, за ночь столбики термометров опустились до минус 8 градусов и дороги стали напоминать каток. В Калининграде также действует штормовое предупреждение, сообщает "ТВ Центр".

А в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков, причем, в виде мокрого снега. По наблюдениям синоптиков, такого холодного 9 мая не было за всю послевоенную историю. Из-за непогоды во многих городах пришлось изменить сценарий торжеств в честь Дня Победы. Однако холод и дождь не помешали праздничному настроению.

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