Акция "Бессмертный полк" установила рекорд в Москве

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Миллионы людей по всей России прошли в День Победы в колоннах "Бессмертного полка". Общенациональная акция, посвященная памяти воинов Великой Отечественной войны, состоялась уже в десятый раз. Во многих городах страны она собрала рекордное число участников. На улицы Москвы с портретами родственников вышли более 850 тысяч человек - на 150 тысяч больше, чем в 2016 году.

Даже с высоты птичьего полета не увидеть всего масштаба шествия. Людская река разливается по Тверской улице на несколько километров. Грандиозная гражданская акция памяти и единения. Разные поколения вместе поднимают портреты своих близких. Тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу и приближал Победу, передает "ТВ Центр".

Красная площадь. Именно отсюда в 1941 году уходили на фронт защитники Москвы и именно здесь в 1945 чествовали победителей. Это особое место, но далеко не каждый советский солдат смог пройти по брусчатке Красной площади. Сегодня "Бессмертный полк" проходит здесь бесконечным парадным строем.

Портреты героев несут бережно, не скрывая эмоций. Именно эти лица на чёрно-белых фотографиях подарили потомкам яркие краски жизни. И в России нет семьи, кого война обошла стороной. К шествию присоединяется Владимир Путин - его отец Владимир Спиридонович воевал, был ранен на Невском пятачке. И таких личных историй - десятки миллионов, ведь сколько за каждым живым сегодня - ушедших родных и близких. И даже дети знают о подвиге своих прапрадедов. Каждый - кого не спроси, рассказывает. А ветеранов - сегодня просто заваливают цветами.

"Вспоминаешь своих всех и жалеешь, что они не дожили до этого момента, чтобы радовались вместе с нами. Я смотрю на молодежь, и прямо сердце радуется", - сказала ветеран ВОВ Людмила Ивашкевич.

Праздник, который не делит людей по вере, гражданству и национальности. Потому что Победа одна на всех. Май 1945 года незабываем, пока в общем строю такая сила эмоций.

И никакая погода не может испортить праздник. Народное шествие становится традицией и ежегодно собирает все больше и больше людей. В этом году по всей России на улицы вышли около восьми миллионов человек. Многие, желая стать участниками "Бессмертного полка", пытаются больше узнать о своей семье. Только так можно сохранить правду об истории, которую в последние годы все чаще пытаются переписать. Но разве это возможно, пока народ сам охраняет память.

"Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли бы близкие, родственники на войне, не участвовали в этих битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству, чувству солидарности, чувству общей памяти, патриотизма. И отдать долг, дань тем людям, которые погибли ради нас, ради будущего России. В нашей семье у отца четверо братьев ушли на фронт. Двое из них не вернулись. Один из них погиб на Украине, защищая Харьков. Второй погиб в битве под Москвой в тяжёлом феврале 1942 года. Так что для меня это тоже праздник, праздник близкий, родной, который помнит вся семья", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

А это уже Санкт-Петербург, город-герой переживший блокаду. Здесь каждая улочка наполнена историей и видела не один подвиг. Сегодня в Петербурге встречают победу под ярким солнцем - шествие собирает около полумиллиона человек.

Традиционно к акции присоединяется Крым. Полуостров, который по духу всегда был частью России, а в 1941 году одним из первых встретил войну.

А в Магадане "Бессмертный полк" собирает восемт тысяч участников. В Екатеринбурге в шествии "Бессмертный полк" приняли участие 70 тысяч человек. В Ростове-на-Дону пришли 80 тысяч. Колонна растянулась на километр.

Война коснулась всех, и вряд ли найдётся в стране даже маленький посёлок, где бы сегодня не вспоминали земляков, доказывая, что в России ничто не забыто.

Петр Вершинин. Никита Васильев. Анастасия Мартынова. Матвей Шестаков. Константин Степанов-Молодов. Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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