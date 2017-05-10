МИД России подтвердил встречу Трампа с Лавровым в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп 10 мая в Вашингтоне проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Эту информацию подтвердили в Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства. В среду также запланированы переговоры Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В российском МИД подтвердили информацию о встрече Сергея Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне. В США глава внешнеполитического ведомства прибыл для переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. В ходе беседы Лавров намерен обсудить с американским коллегой как международные проблемы – конфликты на Украине и в Сирии, так и вопросы двусторонних отношений.

Встреча Лаврова и Трампа может состояться после этой беседы. По информации Белого дома, она пройдет в Овальном кабинете. Другие детали пока не разглашаются.

В начале мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, который в Белом доме назвали "очень хорошим". Лидеры согласились с тем, что конфликты в Сирии продолжаются слишком долго и стороны должны сделать все, чтобы остановить насилие. В Кремле сообщили, что акцент в диалоге был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

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